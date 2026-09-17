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Marvin Gaye - Motown Anniversary (0602445496037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marvin Gaye - Motown Anniversary (0602445496037) виниловая пластинка

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Marvin Gaye - Motown Anniversary (0602445496037) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Motown Anniversary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750215
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445496037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Motown Anniversary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Heard It Through The Grapevine, I Want You, What’s Going On, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Ain’t No Mountain High Enough, It Takes Two, Can I Get A Witness, Let’s Get It On, You’re All I Need To Get By, Ain’t Nothing Like The Real Thing, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Anger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye - Motown Anniversary (0602445496037) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Heard It Through The Grapevine, I Want You, What’s Going On, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Ain’t No Mountain High Enough, It Takes Two, Can I Get A Witness, Let’s Get It On, You’re All I Need To Get By, Ain’t Nothing Like The Real Thing, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Anger

Отзывы о товаре Marvin Gaye - Motown Anniversary (0602445496037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445496037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Motown Anniversary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Heard It Through The Grapevine, I Want You, What’s Going On, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Ain’t No Mountain High Enough, It Takes Two, Can I Get A Witness, Let’s Get It On, You’re All I Need To Get By, Ain’t Nothing Like The Real Thing, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Anger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Heard It Through The Grapevine, I Want You, What’s Going On, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Ain’t No Mountain High Enough, It Takes Two, Can I Get A Witness, Let’s Get It On, You’re All I Need To Get By, Ain’t Nothing Like The Real Thing, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Anger
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