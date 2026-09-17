Top.Mail.Ru
Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
В наличии
Код товара: 750204
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056813619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Moor, Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Moor, Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster

Отзывы о товаре Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056813619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Moor, Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Moor, Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Still Life (coloured) (0801056813619) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...