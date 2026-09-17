Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка
Норвежский новатор, трубач и продюсер Нильс Петтер Мольвер представляет Be Quiet – дуэтный альбом, состоящий из девяти треков, записанных в Бангкоке, Риме, Берлине и Лондоне с участием девяти разных артистов, включая Имоджен Хип и Джона Пола Джонса. Издание на виниле На фоне электронной музыки, эмбиентных текстур и джазовой импровизации Be Quiet представляет собой интимный, пространственный набор записей, построенный на близости и контрасте, где разные культуры, дисциплины и звуковые идентичности встречаются с безошибочно узнаваемым голосом трубы Мольвера. Альбом сопровождается документальным фильмом, снятым известным норвежским режиссером Пером Маннингом, который запечатлевает процесс, обстановку и взаимоотношения, стоящие за музыкой, и формирует визуальный мир проекта. Be Quiet разворачивается по мере того, как Мольвер входит в пространство каждого из участников, реагируя в реальном времени и формируя произведение, которое остается текучим, интимным и постоянно находящимся в движении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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