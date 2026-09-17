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Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка

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Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 1
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 2
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 3
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 4
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 5
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 6
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 7
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 8
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 1
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 2
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 3
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 4
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 5
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 6
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 7
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 8
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863201654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blue Disco, Jetta, Get Go, Senses, Heaven, Beams, South Seconds, Nightswimming, 2Sided, Luck Of Life, What If I Say It?, Floette
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка

Виниловая пластинка 12 дюймов, мраморно-синего цвета, плотностью 140 г. Раскладной конверт, лицевая сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из зеркального картона, лицевая сторона из картона. Раскладной постер и вкладыш. Арло Паркс возвращается со своим третьим альбомом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. Об этом было объявлено во вторник, 13 января, в 18:30 по Гринвичу. Анонс сопровождается первым синглом «2SIDED», который дебютировал в чарте BBC Radio 1 Hottest Record. Трек дает первое представление о мире альбома — нежная надежда на то, что новая любовь испытывает те же сильные чувства, что и вы, — подкрепленная плотными, гудящими синтезаторами и дергающимися драм-машинами. Песня сопровождается музыкальным видео, снятым Молли Бердетт, — фильмом о связи через движение, эмоции и ритм. Двукратная номинантка на премию «Грэмми», обладательница премии Mercury Prize и премии BRIT Awards, Арло Паркс анонсирует свой новый альбом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. В альбоме Ambiguous Desire Паркс предстает в своем самом уверенном и экспериментальном виде, заменяя живые выступления с группой модульными синтезаторами, плагинами Ableton и сэмплерами, которые передают неистовую, яркую атмосферу, в которой она находилась, и при этом подчеркивая признанную поэзию и лирику, за которые ее любят. Размышляя о создании альбома, Паркс делится: «Я танцевала больше, чем когда-либо, работая над этим альбомом, я также обрела больше друзей, чем когда-либо, оказалась в странном подполье нью-йоркских джук-вечеринок, дала волю эмоциям, смеялась, смеялась и смеялась. В центре этого альбома — желание. Желание — это жизненная сила, это стремление, тоска, импульс — мы все живы, потому что есть что-то или кто-то, чего мы хотим — желание — это двигатель. Но оно также таинственное, запутанное, случайное, просветляющее и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Паркс работала над альбомом с продюсером Бэрдом (Brockhampton, Kevin Abstract). Их творческий процесс разворачивался между бурной, наполненной жизнью нью-йоркских ночных клубов и долгими, интроспективными днями, проведенными в лофте Бэрда в центре города. Результатом стала самая откровенная, самоутверждающая и эйфорическая работа Паркс на сегодняшний день.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863201654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blue Disco, Jetta, Get Go, Senses, Heaven, Beams, South Seconds, Nightswimming, 2Sided, Luck Of Life, What If I Say It?, Floette
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Описание
Виниловая пластинка 12 дюймов, мраморно-синего цвета, плотностью 140 г. Раскладной конверт, лицевая сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из зеркального картона, лицевая сторона из картона. Раскладной постер и вкладыш. Арло Паркс возвращается со своим третьим альбомом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. Об этом было объявлено во вторник, 13 января, в 18:30 по Гринвичу. Анонс сопровождается первым синглом «2SIDED», который дебютировал в чарте BBC Radio 1 Hottest Record. Трек дает первое представление о мире альбома — нежная надежда на то, что новая любовь испытывает те же сильные чувства, что и вы, — подкрепленная плотными, гудящими синтезаторами и дергающимися драм-машинами. Песня сопровождается музыкальным видео, снятым Молли Бердетт, — фильмом о связи через движение, эмоции и ритм. Двукратная номинантка на премию «Грэмми», обладательница премии Mercury Prize и премии BRIT Awards, Арло Паркс анонсирует свой новый альбом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. В альбоме Ambiguous Desire Паркс предстает в своем самом уверенном и экспериментальном виде, заменяя живые выступления с группой модульными синтезаторами, плагинами Ableton и сэмплерами, которые передают неистовую, яркую атмосферу, в которой она находилась, и при этом подчеркивая признанную поэзию и лирику, за которые ее любят. Размышляя о создании альбома, Паркс делится: «Я танцевала больше, чем когда-либо, работая над этим альбомом, я также обрела больше друзей, чем когда-либо, оказалась в странном подполье нью-йоркских джук-вечеринок, дала волю эмоциям, смеялась, смеялась и смеялась. В центре этого альбома — желание. Желание — это жизненная сила, это стремление, тоска, импульс — мы все живы, потому что есть что-то или кто-то, чего мы хотим — желание — это двигатель. Но оно также таинственное, запутанное, случайное, просветляющее и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Паркс работала над альбомом с продюсером Бэрдом (Brockhampton, Kevin Abstract). Их творческий процесс разворачивался между бурной, наполненной жизнью нью-йоркских ночных клубов и долгими, интроспективными днями, проведенными в лофте Бэрда в центре города. Результатом стала самая откровенная, самоутверждающая и эйфорическая работа Паркс на сегодняшний день.


Теги товара: Цветной винил
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Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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