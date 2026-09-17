Описание товара Arlo Parks - Ambiguous Desire (coloured) (5400863201654) виниловая пластинка

Виниловая пластинка 12 дюймов, мраморно-синего цвета, плотностью 140 г. Раскладной конверт, лицевая сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из зеркального картона, лицевая сторона из картона. Раскладной постер и вкладыш. Арло Паркс возвращается со своим третьим альбомом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. Об этом было объявлено во вторник, 13 января, в 18:30 по Гринвичу. Анонс сопровождается первым синглом «2SIDED», который дебютировал в чарте BBC Radio 1 Hottest Record. Трек дает первое представление о мире альбома — нежная надежда на то, что новая любовь испытывает те же сильные чувства, что и вы, — подкрепленная плотными, гудящими синтезаторами и дергающимися драм-машинами. Песня сопровождается музыкальным видео, снятым Молли Бердетт, — фильмом о связи через движение, эмоции и ритм. Двукратная номинантка на премию «Грэмми», обладательница премии Mercury Prize и премии BRIT Awards, Арло Паркс анонсирует свой новый альбом Ambiguous Desire, релиз которого запланирован на 3 апреля на лейбле Transgressive Records. В альбоме Ambiguous Desire Паркс предстает в своем самом уверенном и экспериментальном виде, заменяя живые выступления с группой модульными синтезаторами, плагинами Ableton и сэмплерами, которые передают неистовую, яркую атмосферу, в которой она находилась, и при этом подчеркивая признанную поэзию и лирику, за которые ее любят. Размышляя о создании альбома, Паркс делится: «Я танцевала больше, чем когда-либо, работая над этим альбомом, я также обрела больше друзей, чем когда-либо, оказалась в странном подполье нью-йоркских джук-вечеринок, дала волю эмоциям, смеялась, смеялась и смеялась. В центре этого альбома — желание. Желание — это жизненная сила, это стремление, тоска, импульс — мы все живы, потому что есть что-то или кто-то, чего мы хотим — желание — это двигатель. Но оно также таинственное, запутанное, случайное, просветляющее и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Паркс работала над альбомом с продюсером Бэрдом (Brockhampton, Kevin Abstract). Их творческий процесс разворачивался между бурной, наполненной жизнью нью-йоркских ночных клубов и долгими, интроспективными днями, проведенными в лофте Бэрда в центре города. Результатом стала самая откровенная, самоутверждающая и эйфорическая работа Паркс на сегодняшний день.