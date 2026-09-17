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Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка

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Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 1
Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 2
Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 3
Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 4
Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tina Harvey
Альбом (сингл)
Tina Harvey
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 3
  • Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 4
  • Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
В наличии
Код товара: 749946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tina Harvey
Альбом (сингл)
Tina Harvey
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Like A Rolling Stone, Baby Let Me Follow You Down, Working My Way Back To You, Only Love Can Break Your Heart, Nowhere To Run, Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadow?, Long Way Round, Lili Marlene, Baby, You Been On My Mind, Lifetime Of Loneliness
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка

В начале 1970-х годов Тина Харви была невероятно популярна. Певица жила в Слау, к западу от Лондона, и после того, как произвела фурор на клубной сцене, записала этот единственный полноформатный альбом, выпущенный на лейбле UK Records, принадлежащем поп-импресарио Джонатану Кингу, в 1973 году. Широкий спектр кавер-версий на альбоме выдает ее основные источники вдохновения: энергичная версия песни «Nowhere To Run» группы Martha & the Vandellas соседствует с интерпретациями «Like A Rolling Stone» Дилана, «Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadows» Rolling Stones и «Working My Way Back To You» группы Spinners.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tina Harvey
Альбом (сингл)
Tina Harvey
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Like A Rolling Stone, Baby Let Me Follow You Down, Working My Way Back To You, Only Love Can Break Your Heart, Nowhere To Run, Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadow?, Long Way Round, Lili Marlene, Baby, You Been On My Mind, Lifetime Of Loneliness
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В начале 1970-х годов Тина Харви была невероятно популярна. Певица жила в Слау, к западу от Лондона, и после того, как произвела фурор на клубной сцене, записала этот единственный полноформатный альбом, выпущенный на лейбле UK Records, принадлежащем поп-импресарио Джонатану Кингу, в 1973 году. Широкий спектр кавер-версий на альбоме выдает ее основные источники вдохновения: энергичная версия песни «Nowhere To Run» группы Martha & the Vandellas соседствует с интерпретациями «Like A Rolling Stone» Дилана, «Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadows» Rolling Stones и «Working My Way Back To You» группы Spinners.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tina Harvey - Tina Harvey (5060672881555) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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