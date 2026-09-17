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Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка

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Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 1
Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 2
Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Goodbye Lullabye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 1
  • Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 2
  • Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588869419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Goodbye Lullabye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Star, What the Hell, Push, Wish You Were Here, Smile, Stop Standing There, I Love You, Everybody Hurts, Not Enough, 4 Real, Darlin, Alice (Extended Version), Remember When, Goodbye, What the Hell (Acoustic Version), Push (Acoustic Version), Wish You Were Here (Acoustic Version), Bad Reputation, What the Hell (Bimbo Jones Remix), What the Hell (Instrumental), Wish You Were Here (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка

Goodbye Lullaby — четвёртый студийный альбом Аврил Лавин, выпущенный 2 марта 2011 года. Расширенное переиздание на виниле. Goodbye Lullaby - это преимущественно поп-рок- альбом, который считается более интроспективной пластинкой Лавин, чем предыдущие, с активным использованием фортепиано и акустической гитары. В Соединенных Штатах Goodbye Lullaby дебютировал под номером четыре в чарте Billboard 200 США с продажами за первую неделю более 87 000 экземпляров. Альбом провёл в Billboard 200 в общей сложности двадцать шесть недель, и было продано 394 000 копий в США по состоянию на сентябрь 2015 года. В 2018 году он получил золотой сертификат RIAA за продажу 500 000 эквивалентных единиц. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также 9 бонус-треков.

Отзывы о товаре Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588869419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Goodbye Lullabye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Star, What the Hell, Push, Wish You Were Here, Smile, Stop Standing There, I Love You, Everybody Hurts, Not Enough, 4 Real, Darlin, Alice (Extended Version), Remember When, Goodbye, What the Hell (Acoustic Version), Push (Acoustic Version), Wish You Were Here (Acoustic Version), Bad Reputation, What the Hell (Bimbo Jones Remix), What the Hell (Instrumental), Wish You Were Here (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Goodbye Lullaby — четвёртый студийный альбом Аврил Лавин, выпущенный 2 марта 2011 года. Расширенное переиздание на виниле. Goodbye Lullaby - это преимущественно поп-рок- альбом, который считается более интроспективной пластинкой Лавин, чем предыдущие, с активным использованием фортепиано и акустической гитары. В Соединенных Штатах Goodbye Lullaby дебютировал под номером четыре в чарте Billboard 200 США с продажами за первую неделю более 87 000 экземпляров. Альбом провёл в Billboard 200 в общей сложности двадцать шесть недель, и было продано 394 000 копий в США по состоянию на сентябрь 2015 года. В 2018 году он получил золотой сертификат RIAA за продажу 500 000 эквивалентных единиц. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также 9 бонус-треков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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