Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Avril Lavigne - Goodbye Lullabye (0196588869419) виниловая пластинка
Goodbye Lullaby — четвёртый студийный альбом Аврил Лавин, выпущенный 2 марта 2011 года. Расширенное переиздание на виниле. Goodbye Lullaby - это преимущественно поп-рок- альбом, который считается более интроспективной пластинкой Лавин, чем предыдущие, с активным использованием фортепиано и акустической гитары. В Соединенных Штатах Goodbye Lullaby дебютировал под номером четыре в чарте Billboard 200 США с продажами за первую неделю более 87 000 экземпляров. Альбом провёл в Billboard 200 в общей сложности двадцать шесть недель, и было продано 394 000 копий в США по состоянию на сентябрь 2015 года. В 2018 году он получил золотой сертификат RIAA за продажу 500 000 эквивалентных единиц. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также 9 бонус-треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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