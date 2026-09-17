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John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка

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John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка - фото 1
John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
Leftover Feelings
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка - фото 1
  • John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396550913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
Leftover Feelings
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Long Black Electric Cadillac, Mississippi Phone Booth, The Music Is Hot, All The Lilacs In Ohio, I’m In Asheville, Light Of The Burning Sun, Little Goodnight, Buddy Boy, Changes In My Mind, Keen Rambler, Sweet Dream
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Black Electric Cadillac, Mississippi Phone Booth, The Music Is Hot, All The Lilacs In Ohio, I’m In Asheville, Light Of The Burning Sun, Little Goodnight, Buddy Boy, Changes In My Mind, Keen Rambler, Sweet Dream

Отзывы о товаре John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396550913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
Leftover Feelings
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Long Black Electric Cadillac, Mississippi Phone Booth, The Music Is Hot, All The Lilacs In Ohio, I’m In Asheville, Light Of The Burning Sun, Little Goodnight, Buddy Boy, Changes In My Mind, Keen Rambler, Sweet Dream
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Black Electric Cadillac, Mississippi Phone Booth, The Music Is Hot, All The Lilacs In Ohio, I’m In Asheville, Light Of The Burning Sun, Little Goodnight, Buddy Boy, Changes In My Mind, Keen Rambler, Sweet Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Hiatt - Leftover Feelings (coloured) (0607396550913) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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