Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка
Легенда кантри Крис Кристофферсон выпустил свой одноимённый дебютный альбом «Kristofferson» в 1970 году, ознаменовав запоздалое начало долгой и блестящей карьеры. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров на оранжевом 180 г виниле и упакован в роскошный прочный конверт с текстами песен Джонни Кэша. Крис Кристофферсон был пионером аутло-кантри, которое отошло от изысканного нэшвиллского звучания в сторону более грубого, интроспективного стиля. Его тексты были ярко политизированы, что отличало его от других кантри-исполнителей. Кристофферсон написал многие из своих ранних песен, подрабатывая, перевозя рабочих на нефтяные вышки в Мексиканском заливе и обратно, а затем исполнял их в свободное время. Через Джун Картер он пытался связаться с её партнёром Джонни Кэшем, который позже пригласил Кристофферсона выступить с ним на Ньюпортском фолк-фестивале 1969 года. После этого выступления Фред Фостер из Monument Records подписал с ним контракт как с автором песен и исполнителем.
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