Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 749804
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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931354370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка
Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931354370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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