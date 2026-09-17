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Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка

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Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка - фото 1
Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
From A Page
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 749799
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488165969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
From A Page
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To The Moment, The Man You Always Wanted Me To Be (Alternate Version), From The Turn Of A Card, Into The Storm (Alternate Version), Aliens (Alternate Version), Hour Of Need (Alternate Version), Words On A Page, The Gift Of Love, Words On A Page (Demo), The Man You Always Wanted Me To Be (Demo), To The Moment (Demo), The Gift Of Love (Demo), Don't Take No For An Answer (Demo), Updraft (Demo), To The Moment (Single Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка

«From a Page» — мини-альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 25 октября 2019 года лейблом Yes Records, а затем расширенный до полноценного альбома, релиз которого запланирован на 2026 год. Лимитированное издание на двойном 180 г виниле, Half-Speed Master «From A Page» — это альбом, включающий записи состава Yes, выступавшего в «In The Present»: Крис Сквайр (бас), Стив Хоу (гитары), Алан Уайт (ударные и перкуссия), Бенуа Давид (вокал) и Оливер Уэйкман (клавишные). Песни были записаны во время сессий, которые в конечном итоге привели к созданию альбома «Fly From Here» 2011 года, в записи которого принял участие Джефф Даунс на клавишных после того, как Уэйкман и группа разошлись. Мини-альбом «From A Page», состоящий из 4 песен и выпущенный в 2019 году, содержит треки, не использованные в сессиях записи «Fly From Here». Эта расширенная двойная версия «From A Page» содержит четыре оригинальные песни, а также альтернативные версии трёх песен из «Fly From Here» с партиями клавишных Оливера Уэйкмана из оригинальных сессий записи, и студийную версию песни «Aliens», написанной Крисом Сквайром, которая исполнялась во время тура 2008 года, на диске 1. Диск 2 содержит демо-версии многих песен, включая «Updraft», которая легла в основу части «Army of Angels» альбома «Into The Storm», «Don't Take No For An Answer», которая не вошла в оригинальный альбом, но была доработана во время сессий, и сингловый микс «To The Moment», который ранее был доступен только на виниле.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488165969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
From A Page
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To The Moment, The Man You Always Wanted Me To Be (Alternate Version), From The Turn Of A Card, Into The Storm (Alternate Version), Aliens (Alternate Version), Hour Of Need (Alternate Version), Words On A Page, The Gift Of Love, Words On A Page (Demo), The Man You Always Wanted Me To Be (Demo), To The Moment (Demo), The Gift Of Love (Demo), Don't Take No For An Answer (Demo), Updraft (Demo), To The Moment (Single Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«From a Page» — мини-альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 25 октября 2019 года лейблом Yes Records, а затем расширенный до полноценного альбома, релиз которого запланирован на 2026 год. Лимитированное издание на двойном 180 г виниле, Half-Speed Master «From A Page» — это альбом, включающий записи состава Yes, выступавшего в «In The Present»: Крис Сквайр (бас), Стив Хоу (гитары), Алан Уайт (ударные и перкуссия), Бенуа Давид (вокал) и Оливер Уэйкман (клавишные). Песни были записаны во время сессий, которые в конечном итоге привели к созданию альбома «Fly From Here» 2011 года, в записи которого принял участие Джефф Даунс на клавишных после того, как Уэйкман и группа разошлись. Мини-альбом «From A Page», состоящий из 4 песен и выпущенный в 2019 году, содержит треки, не использованные в сессиях записи «Fly From Here». Эта расширенная двойная версия «From A Page» содержит четыре оригинальные песни, а также альтернативные версии трёх песен из «Fly From Here» с партиями клавишных Оливера Уэйкмана из оригинальных сессий записи, и студийную версию песни «Aliens», написанной Крисом Сквайром, которая исполнялась во время тура 2008 года, на диске 1. Диск 2 содержит демо-версии многих песен, включая «Updraft», которая легла в основу части «Army of Angels» альбома «Into The Storm», «Don't Take No For An Answer», которая не вошла в оригинальный альбом, но была доработана во время сессий, и сингловый микс «To The Moment», который ранее был доступен только на виниле.
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Отзывы


Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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