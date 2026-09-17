Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - From A Page (Half Speed) (0602488165969) виниловая пластинка
«From a Page» — мини-альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 25 октября 2019 года лейблом Yes Records, а затем расширенный до полноценного альбома, релиз которого запланирован на 2026 год. Лимитированное издание на двойном 180 г виниле, Half-Speed Master «From A Page» — это альбом, включающий записи состава Yes, выступавшего в «In The Present»: Крис Сквайр (бас), Стив Хоу (гитары), Алан Уайт (ударные и перкуссия), Бенуа Давид (вокал) и Оливер Уэйкман (клавишные). Песни были записаны во время сессий, которые в конечном итоге привели к созданию альбома «Fly From Here» 2011 года, в записи которого принял участие Джефф Даунс на клавишных после того, как Уэйкман и группа разошлись. Мини-альбом «From A Page», состоящий из 4 песен и выпущенный в 2019 году, содержит треки, не использованные в сессиях записи «Fly From Here». Эта расширенная двойная версия «From A Page» содержит четыре оригинальные песни, а также альтернативные версии трёх песен из «Fly From Here» с партиями клавишных Оливера Уэйкмана из оригинальных сессий записи, и студийную версию песни «Aliens», написанной Крисом Сквайром, которая исполнялась во время тура 2008 года, на диске 1. Диск 2 содержит демо-версии многих песен, включая «Updraft», которая легла в основу части «Army of Angels» альбома «Into The Storm», «Don't Take No For An Answer», которая не вошла в оригинальный альбом, но была доработана во время сессий, и сингловый микс «To The Moment», который ранее был доступен только на виниле.
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