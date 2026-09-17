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Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка

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Yeah Yeah Yeahs - It&#039;s Blitz (0602527025766) виниловая пластинка - фото 1
Yeah Yeah Yeahs - It&#039;s Blitz (0602527025766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yeah Yeah Yeahs - It&#039;s Blitz (0602527025766) виниловая пластинка - фото 1
  • Yeah Yeah Yeahs - It&#039;s Blitz (0602527025766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
В наличии
Код товара: 749798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527025766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow

Отзывы о товаре Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527025766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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