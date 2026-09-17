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Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка

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Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка - фото 1
Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка - фото 1
  • Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
В наличии
Код товара: 749748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603019759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка

Двойной виниловый альбом в роскошной суперобложке. Группа Crippled Black Phoenix была основана в 2004 году Джастином Гривзом как постоянно развивающийся музыкальный проект, в основе которого лежит стремление к эмоциональному исследованию и моральному напряжению. За два десятилетия группа создала уникальный каталог, в основе которого лежит тема человеческой хрупкости, стойкости и сопротивления самоуспокоенности. «Sceaduhelm» — самый интроспективный и аскетичный альбом группы на сегодняшний день. Новый альбом, написанный и записанный в период с 2023 по 2025 год, отходит от масштабных исторических нарративов и обращается к теме эмоционального истощения, усталости и тихого краха. Это не традиционный концептуальный альбом, а единое психологическое пространство, в котором повторение, сдержанность и тревожность имеют не меньшее значение, чем мелодия. В песнях преобладают медленные нарастания и неразрешённое напряжение, а катарсис уступает место стойкости. Вокал делят между собой Белинда Кордич, Райан Паттерсон и Джастин Стормс, каждый из которых привносит свой уникальный, но дополняющий друг друга взгляд на одну и ту же эмоциональную тему. Темы эмоционального выгорания, памяти, насилия в отношении уязвимых слоёв населения и любви, которая уже истощилась, раскрываются без излишней театральности. Альбом спродюсирован Джастином Гривзом и смикширован Ивером Сандёем. Звучание нарочито грубое и открытое, без излишней мягкости.

Отзывы о товаре Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603019759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Двойной виниловый альбом в роскошной суперобложке. Группа Crippled Black Phoenix была основана в 2004 году Джастином Гривзом как постоянно развивающийся музыкальный проект, в основе которого лежит стремление к эмоциональному исследованию и моральному напряжению. За два десятилетия группа создала уникальный каталог, в основе которого лежит тема человеческой хрупкости, стойкости и сопротивления самоуспокоенности. «Sceaduhelm» — самый интроспективный и аскетичный альбом группы на сегодняшний день. Новый альбом, написанный и записанный в период с 2023 по 2025 год, отходит от масштабных исторических нарративов и обращается к теме эмоционального истощения, усталости и тихого краха. Это не традиционный концептуальный альбом, а единое психологическое пространство, в котором повторение, сдержанность и тревожность имеют не меньшее значение, чем мелодия. В песнях преобладают медленные нарастания и неразрешённое напряжение, а катарсис уступает место стойкости. Вокал делят между собой Белинда Кордич, Райан Паттерсон и Джастин Стормс, каждый из которых привносит свой уникальный, но дополняющий друг друга взгляд на одну и ту же эмоциональную тему. Темы эмоционального выгорания, памяти, насилия в отношении уязвимых слоёв населения и любви, которая уже истощилась, раскрываются без излишней театральности. Альбом спродюсирован Джастином Гривзом и смикширован Ивером Сандёем. Звучание нарочито грубое и открытое, без излишней мягкости.
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Отзывы


Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (0822603019759) виниловая пластинка - по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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