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Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка

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Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 1
Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 2
Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tindersticks
Альбом (сингл)
Distractions
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 1
  • Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 2
  • Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506838416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tindersticks
Альбом (сингл)
Distractions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man Alone (Can't Stop The Fadin'), I Imagine You, A Man Needs A Maid (кавер на Нила Янга), Lady With The Braid (кавер на Дори Превин), You'll Have To Scream Louder (кавер на Television Personalities), Tue-Moi, The Bough Bends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка

Альбом Distractions получил «в целом положительные» отзывы критиков. На Metacritic который присваивает средневзвешенную оценку из 100 по результатам рецензий ведущих изданий, этот релиз получил средний балл 78 на основе 4 рецензий. AnyDecentMusic? оценил релиз на 7,5 из 10 на основе консенсуса критиков, основанного на 7 рецензиях. В рецензии для AllMusic Марк Деминг написал: «Хотя струнный квартет присутствует на двух треках, большая часть Distractions была создана из простых гитарных и клавишных партий, драм-машин и лупов, а вокальный сэмпл Стейплса служит основой для открывающего трека «Man Alone (Can't Stop the Fadin')». Мягкая сила глубокого, шепчущего вокала Стейплса занимает на этих сессиях еще больше места, чем обычно, и на многих треках его сопровождают лишь элементарные гитарные и клавишные партии».

Отзывы о товаре Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506838416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tindersticks
Альбом (сингл)
Distractions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man Alone (Can't Stop The Fadin'), I Imagine You, A Man Needs A Maid (кавер на Нила Янга), Lady With The Braid (кавер на Дори Превин), You'll Have To Scream Louder (кавер на Television Personalities), Tue-Moi, The Bough Bends
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Distractions получил «в целом положительные» отзывы критиков. На Metacritic который присваивает средневзвешенную оценку из 100 по результатам рецензий ведущих изданий, этот релиз получил средний балл 78 на основе 4 рецензий. AnyDecentMusic? оценил релиз на 7,5 из 10 на основе консенсуса критиков, основанного на 7 рецензиях. В рецензии для AllMusic Марк Деминг написал: «Хотя струнный квартет присутствует на двух треках, большая часть Distractions была создана из простых гитарных и клавишных партий, драм-машин и лупов, а вокальный сэмпл Стейплса служит основой для открывающего трека «Man Alone (Can't Stop the Fadin')». Мягкая сила глубокого, шепчущего вокала Стейплса занимает на этих сессиях еще больше места, чем обычно, и на многих треках его сопровождают лишь элементарные гитарные и клавишные партии».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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