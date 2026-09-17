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Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) виниловая пластинка

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Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 1
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 2
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 3
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 4
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 5
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 6
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 7
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 1
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 2
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 3
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 4
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 5
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 6
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 7
  • Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964244281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sucker, One Night Stand, Devil I Know, Trigger, Under the Gun, God Was Never on Your Side, Living in the Past, Christine, Sword of Glory, Be My Baby, Kingdom of the Worm, Going Down, Snaggletooth (Live at Lowlands Festival, 2007), Stay Clean (Live at Lowlands Festival, 2007), Be My Baby (Live at Lowlands Festival, 2007), Killers (Live at Lowlands Festival, 2007), Metropolis (Live at Lowlands Festival, 2007), Over The Top (Live at Lowlands Festival, 2007), One Night Stand (Live at Lowlands Festiv
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) виниловая пластинка

Kiss of Death — восемнадцатый студийный альбом британской рок-группы Mot?rhead, выпущенный первоначально в 2006 году Юбилейное издание на двойном виниле, приуроченное к 20-летию, включает альбом, заново ремастированный на половинной скорости с оригинальных лент. В него также входит эксклюзивная концертная запись выступления группы на фестивале Lowlands Festival 2007 в Биддингхейзене, Нидерланды. Включает новые аннотации Дэйва Линга (Classic Rock). Выпущенный в 2006 году, "Kiss of Death" — 18-й студийный альбом Mot?rhead и продолжение "Inferno" 2004 года. Безошибочно узнаваемый Mot?rhead, группа плавно вернулась к своему раннему стилю, демонстрируя более тяжелую сторону жанра с такими выдающимися треками, как "Sucker", "God Was Never On Your Side" и другими. Приглашенные гости Майк Инез (Alice in Chains) и Си Си Де Вилль (Poison) дополняют альбом.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964244281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sucker, One Night Stand, Devil I Know, Trigger, Under the Gun, God Was Never on Your Side, Living in the Past, Christine, Sword of Glory, Be My Baby, Kingdom of the Worm, Going Down, Snaggletooth (Live at Lowlands Festival, 2007), Stay Clean (Live at Lowlands Festival, 2007), Be My Baby (Live at Lowlands Festival, 2007), Killers (Live at Lowlands Festival, 2007), Metropolis (Live at Lowlands Festival, 2007), Over The Top (Live at Lowlands Festival, 2007), One Night Stand (Live at Lowlands Festiv
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Kiss of Death — восемнадцатый студийный альбом британской рок-группы Mot?rhead, выпущенный первоначально в 2006 году Юбилейное издание на двойном виниле, приуроченное к 20-летию, включает альбом, заново ремастированный на половинной скорости с оригинальных лент. В него также входит эксклюзивная концертная запись выступления группы на фестивале Lowlands Festival 2007 в Биддингхейзене, Нидерланды. Включает новые аннотации Дэйва Линга (Classic Rock). Выпущенный в 2006 году, "Kiss of Death" — 18-й студийный альбом Mot?rhead и продолжение "Inferno" 2004 года. Безошибочно узнаваемый Mot?rhead, группа плавно вернулась к своему раннему стилю, демонстрируя более тяжелую сторону жанра с такими выдающимися треками, как "Sucker", "God Was Never On Your Side" и другими. Приглашенные гости Майк Инез (Alice in Chains) и Си Си Де Вилль (Poison) дополняют альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Kiss Of Death - deluxe (4099964244281) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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