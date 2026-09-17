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T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка

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T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797913028) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797913028) - фото 1
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797913028) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Girl In The Thunderbolt Suit, I Really Love You Babe, Golden Belt, Zip Gun Boogie
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Bolan's Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

Отзывы о товаре T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Girl In The Thunderbolt Suit, I Really Love You Babe, Golden Belt, Zip Gun Boogie
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле альбома Bolan's Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797913028) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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