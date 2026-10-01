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Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка

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Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 1
Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 2
Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 3
Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Stockholm, 1970
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 1
  • Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 2
  • Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 3
  • Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748529
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Stockholm, 1970
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Into The Fire, Child In Time, Wring That Neck, Mandrake Root, Black Night, Wring That Neck (Live Paris 1970), Paint It Black, Mandrake Root (Live Paris 1970)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Official Deep Purple (Overseas) Live Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка

Концерт группы Deep Purple в Стокгольме в 1970 году!. Запись живого концерта Deep Purple, проходившего в зале Konserthuset (Стокгольм) в ноябре 1970 года. Выступление было записано шведским радио для передачи "Tonkraft". Данное переиздание дополнено двумя бонус-треками в виде двух песен с концерта 1970 года, проходившего в Париже. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-метала и прогрессив-рока. Золотым составом включает вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.

Отзывы о товаре Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Stockholm, 1970
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Into The Fire, Child In Time, Wring That Neck, Mandrake Root, Black Night, Wring That Neck (Live Paris 1970), Paint It Black, Mandrake Root (Live Paris 1970)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Official Deep Purple (Overseas) Live Series
Страна производитель
Германия
Описание
Концерт группы Deep Purple в Стокгольме в 1970 году!. Запись живого концерта Deep Purple, проходившего в зале Konserthuset (Стокгольм) в ноябре 1970 года. Выступление было записано шведским радио для передачи "Tonkraft". Данное переиздание дополнено двумя бонус-треками в виде двух песен с концерта 1970 года, проходившего в Париже. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-метала и прогрессив-рока. Золотым составом включает вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.
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Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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