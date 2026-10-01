Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка
Концерт группы Deep Purple в Стокгольме в 1970 году!. Запись живого концерта Deep Purple, проходившего в зале Konserthuset (Стокгольм) в ноябре 1970 года. Выступление было записано шведским радио для передачи "Tonkraft". Данное переиздание дополнено двумя бонус-треками в виде двух песен с концерта 1970 года, проходившего в Париже. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-метала и прогрессив-рока. Золотым составом включает вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитGrave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в Сплит0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитBryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитCeline Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) вини...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитExodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) в...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Deep Purple - Stockholm, 1970 (coloured) (4029759169086) виниловая пластинка