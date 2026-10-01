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Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron Ares: Divergence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) - фото 1
  • Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) - фото 2
  • Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748478
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957275880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron Ares: Divergence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Converge, I Know You Can Feel It (Mark Pritchard Remix), Godmode, A Question of Trust (Boys Noize Remix), Operand, Zero State, Empathetic Response (Lanark Artefax Remix), 100% Expendable (Chilly Gonzales Remix), Who Wants to Live Forever? (Danny L Harle Remix), Infiltrator (Jack Dangers Remix), A Framework, Ghost In The Machine (Boys Noize Remix), What Have You Done? (Boys Noize Remix), As Alive As You Need Me To Be (Pixel Grip Remix), The First Betrayal, I Know You Can Feel It (Working Men's Cl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка

Tron Ares: Divergence — четвёртый альбом ремиксов американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный 27 февраля 2026 года. Издание на виниле Альбом "TRON Ares: Divergence" от Nine Inch Nails стал дополнением к саундтреку к последнему фильму «TRON: Арес», новой главе легендарной научно-фантастической франшизы, начавшейся в 1982 году с фильма «TRON» и продолжившейся в 2010 году фильмом «TRON: Ares». "TRON Ares: Divergence" включает в себя новые песни и ремиксы, в том числе треки из самого фильма, а также новые интерпретации от стилистически разнообразного состава соавторов. Среди них Boys Noize, The Dare, Pixel Grip и Chilly Gonzales, которые внесли свой уникальный звуковой вклад в цифровую вселенную «TRON».

Отзывы о товаре Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957275880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron Ares: Divergence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Converge, I Know You Can Feel It (Mark Pritchard Remix), Godmode, A Question of Trust (Boys Noize Remix), Operand, Zero State, Empathetic Response (Lanark Artefax Remix), 100% Expendable (Chilly Gonzales Remix), Who Wants to Live Forever? (Danny L Harle Remix), Infiltrator (Jack Dangers Remix), A Framework, Ghost In The Machine (Boys Noize Remix), What Have You Done? (Boys Noize Remix), As Alive As You Need Me To Be (Pixel Grip Remix), The First Betrayal, I Know You Can Feel It (Working Men's Cl
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Tron Ares: Divergence — четвёртый альбом ремиксов американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный 27 февраля 2026 года. Издание на виниле Альбом "TRON Ares: Divergence" от Nine Inch Nails стал дополнением к саундтреку к последнему фильму «TRON: Арес», новой главе легендарной научно-фантастической франшизы, начавшейся в 1982 году с фильма «TRON» и продолжившейся в 2010 году фильмом «TRON: Ares». "TRON Ares: Divergence" включает в себя новые песни и ремиксы, в том числе треки из самого фильма, а также новые интерпретации от стилистически разнообразного состава соавторов. Среди них Boys Noize, The Dare, Pixel Grip и Chilly Gonzales, которые внесли свой уникальный звуковой вклад в цифровую вселенную «TRON».
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