OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
В наличии
Код товара: 748477
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6 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Made for You, All the Right Moves, Secrets, Everybody Loves Me, Missing Persons 1 & 2, Good Life, All This Time, Fear, Waking Up, Marchin on, Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка
Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выпущенный в 2009 году и получивший впоследствии двойной платиновый статус. Включает хиты "Good Life", "Secrets" и "All The Right Moves". Издание на виниле Альбом, написанный и спродюсированный в основном вокалистом Райаном Теддером, также включает в себя авторские работы участников группы Брента Кутцле, Дрю Брауна, Эдди Фишера и продюсера Ноэля Занканеллы. Альбом Waking Up дебютировал на 21-м месте в американском чарте Billboard 200, разойдясь тиражом в 662 000 копий к 2015 году и получив двойной платиновый статус в США. В мировом масштабе было продано более 1,2 миллиона копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Made for You, All the Right Moves, Secrets, Everybody Loves Me, Missing Persons 1 & 2, Good Life, All This Time, Fear, Waking Up, Marchin on, Lullaby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выпущенный в 2009 году и получивший впоследствии двойной платиновый статус. Включает хиты "Good Life", "Secrets" и "All The Right Moves". Издание на виниле Альбом, написанный и спродюсированный в основном вокалистом Райаном Теддером, также включает в себя авторские работы участников группы Брента Кутцле, Дрю Брауна, Эдди Фишера и продюсера Ноэля Занканеллы. Альбом Waking Up дебютировал на 21-м месте в американском чарте Billboard 200, разойдясь тиражом в 662 000 копий к 2015 году и получив двойной платиновый статус в США. В мировом масштабе было продано более 1,2 миллиона копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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