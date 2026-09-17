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Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка

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Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 1
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 2
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 3
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 4
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 5
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 6
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 7
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 8
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 9
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 10
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 11
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 12
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Hawk Is Howling
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 1
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 2
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 3
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 4
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 5
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 6
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 7
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 8
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 9
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 10
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 11
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 12
  • Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863133771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Hawk Is Howling
Жанр
Post Rock
Трек-лист
I'm Jim Morrison, I'm Dead, Batcat, Danphe And The Brain, Local Authority, The Sun Smells Too Loud, Kings Meadow, I Love You, I'm Going To Blow Up Your School, Scotland's Shame, Thank You Space Expert, The Precipice
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка

Записанный с Энди Миллером в Chemikal Underground и сведенный Гаретом Джонсом в Castle Of Doom, альбом «The Hawk Is Howling» ознаменовал возвращение Mogwai к полностью инструментальному звучанию на их шестом студийном альбоме. Это был первый раз, когда группа записывалась с Энди Миллером после работы с ним над дебютным альбомом «Young Team». В альбом вошел сингл «Batcat». В честь 15-летия выхода альбом будет выпущен в новом ремастерированном виде на белом виниле (тираж ограничен 4000 экземпляров) 22 сентября, ровно через пятнадцать лет после его первоначального релиза. Ремастеринг альбома выполнил Фрэнк Аркврайт в Abbey Road Studios.

Отзывы о товаре Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863133771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Hawk Is Howling
Жанр
Post Rock
Трек-лист
I'm Jim Morrison, I'm Dead, Batcat, Danphe And The Brain, Local Authority, The Sun Smells Too Loud, Kings Meadow, I Love You, I'm Going To Blow Up Your School, Scotland's Shame, Thank You Space Expert, The Precipice
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Описание
Записанный с Энди Миллером в Chemikal Underground и сведенный Гаретом Джонсом в Castle Of Doom, альбом «The Hawk Is Howling» ознаменовал возвращение Mogwai к полностью инструментальному звучанию на их шестом студийном альбоме. Это был первый раз, когда группа записывалась с Энди Миллером после работы с ним над дебютным альбомом «Young Team». В альбом вошел сингл «Batcat». В честь 15-летия выхода альбом будет выпущен в новом ремастерированном виде на белом виниле (тираж ограничен 4000 экземпляров) 22 сентября, ровно через пятнадцать лет после его первоначального релиза. Ремастеринг альбома выполнил Фрэнк Аркврайт в Abbey Road Studios.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mogwai - The Hawk Is Howling (coloured) (5400863133771) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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