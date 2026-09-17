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Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Southside
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Texas - Southside (5400863170677) - фото 3
  • Texas - Southside (5400863170677) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863170677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Southside
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Don't Want A Lover, Tell Me Why, Everyday Now, Southside, Prayer For You, Faith, Thrill Has Gone, Fight The Feeling, Fool For Love, One Choice, Future Is Promises
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Don't Want A Lover, Tell Me Why, Everyday Now, Southside, Prayer For You, Faith, Thrill Has Gone, Fight The Feeling, Fool For Love, One Choice, Future Is Promises



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863170677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Southside
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Don't Want A Lover, Tell Me Why, Everyday Now, Southside, Prayer For You, Faith, Thrill Has Gone, Fight The Feeling, Fool For Love, One Choice, Future Is Promises
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Don't Want A Lover, Tell Me Why, Everyday Now, Southside, Prayer For You, Faith, Thrill Has Gone, Fight The Feeling, Fool For Love, One Choice, Future Is Promises


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Texas - Southside (5400863170677) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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