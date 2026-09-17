Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка
Nile обрушивает на слушателей сокрушительный звуковой шквал в "Annihilation Of The Wicked" шедевре, демонстрирующем техническое мастерство группы и неумолимую брутальность. Этот альбом является свидетельством их способности сочетать древнеегипетскую мифологию с сокрушительным дэт-металом, создавая атмосферу, одновременно мистическую и невероятно сокрушительную. Замысловатые гитарные партии переплетаются в сложных ритмических рисунках, а громоподобные барабаны обеспечивают неумолимую опору, которая несёт вперёд каждую композицию с неудержимой силой. Качество записи этого релиза просто феноменальное, позволяющее каждому инструменту прорезаться сквозь микс с кристальной чистотой, несмотря на подход «стены звука». Мастерство Карла Сандерса в игре на гитаре здесь проявляется в полной мере, его фирменные ближневосточные мотивы органично вплетены в брутальную дэт-металлическую структуру. Вокал варьируется от гортанного гроула до завораживающих чистых пассажей, добавляя жутковатости общему впечатлению, превращая этот альбом в настоящее путешествие по музыкальному и мифологическому мирам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитКлод Дебюсси - Избранное (4657819840097) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка