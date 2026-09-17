Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка
Издание «8-Tracks» содержит восемь важнейших классических композиций Pink Floyd периода 1971-1979 годов. В треклист вошли мгновенно узнаваемые хиты, такие как «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick in the Wall, Part 2», «Time» и «Comfortably Numb», дополненные более ранними треками, такими как «One Of These Days» и «Wot's. Uh The Deal», а также эксклюзивная полная версия «Pigs On The Wing», ранее доступная только на 8-трековом диске Animals 1977 года. Порядок треков был переставлен Стивеном Уилсоном для обеспечения плавного прослушивания. Издание на 180 г виниле. «8-Tracks» документирует полную эволюцию Pink Floyd в период их прорыва, который привел их к суперзвездной славе в 1970-х годах. Восьмилетний период, охватываемый этим специальным релизом, включает музыку из некоторых из самых успешных и признанных альбомов группы: Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979). «8-Tracks» предлагает блестящий взгляд на этот невероятный период творческого расцвета. Это идеальная отправная точка для новых слушателей, желающих открыть для себя глубину и разнообразие непревзойденного альбомного каталога Pink Floyd, и в то же время тщательно подобранная коллекция для давних поклонников, желающих вновь окунуться в эту эпоху.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
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