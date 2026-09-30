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Empire — второй альбом британской рок-группы Kasabian, выпущенный в августе 2006 года. После выхода альбом занял первое место в британском чарте альбомов, впоследствии став в Великобритании дважды платиновым. Издание на виниле «Empire» стал первым полноценным альбомом Kasabian, в записи которого принял участие барабанщик Иэн Мэтьюз, присоединившийся к группе в 2005 году. Главный автор песен и гитарист Кристофер Карлофф покинул группу в начале 2006 года, во время записи альбома, написав музыку к трём трекам.

Empire — второй альбом британской рок-группы Kasabian, выпущенный в августе 2006 года. После выхода альбом занял первое место в британском чарте альбомов, впоследствии став в Великобритании дважды платиновым. Издание на виниле «Empire» стал первым полноценным альбомом Kasabian, в записи которого принял участие барабанщик Иэн Мэтьюз, присоединившийся к группе в 2005 году. Главный автор песен и гитарист Кристофер Карлофф покинул группу в начале 2006 года, во время записи альбома, написав музыку к трём трекам.

Kasabian - Empire (0198029857818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.