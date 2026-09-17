Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 748377
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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087715]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yellow Puppets Hanging In The Sky, Krishna's Golden Dope Shop, Road To Laramy, Acid Eagle, Aluminum Wind Pink Puppets Hanging In The Sky, Lady Jane, Lord X (Pt.1), Mit Tiny Nach Tanger, Lady Jane, Lord X (Pt.2), She Is My Mind, Lady Jane, Lord X (Pt.3)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка
В 1970 году Мануэла, Тини, Том и Вольфганг жили и играли вместе в Мюнхене. Результатом стал их очень востребованный LP под названием Siloah, мастер-ленты которого утеряны. Впервые он был выпущен на CD в 1993 году, но с недостаточным потрескиванием и без бонус-треков. Теперь наконец-то доступно безупречное издание, содержащее все, что было записано в то время: включая трек из чрезвычайно редкого сборника "Release" и их сингл "Mit Tiny nach Tanger", который был выпущен в единственном экземпляре. Венцом всего этого является 28-страничный цветной буклет, который не оставляет желать лучшего и ярко воссоздает ту эпоху.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087715]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yellow Puppets Hanging In The Sky, Krishna's Golden Dope Shop, Road To Laramy, Acid Eagle, Aluminum Wind Pink Puppets Hanging In The Sky, Lady Jane, Lord X (Pt.1), Mit Tiny Nach Tanger, Lady Jane, Lord X (Pt.2), She Is My Mind, Lady Jane, Lord X (Pt.3)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
В 1970 году Мануэла, Тини, Том и Вольфганг жили и играли вместе в Мюнхене. Результатом стал их очень востребованный LP под названием Siloah, мастер-ленты которого утеряны. Впервые он был выпущен на CD в 1993 году, но с недостаточным потрескиванием и без бонус-треков. Теперь наконец-то доступно безупречное издание, содержащее все, что было записано в то время: включая трек из чрезвычайно редкого сборника "Release" и их сингл "Mit Tiny nach Tanger", который был выпущен в единственном экземпляре. Венцом всего этого является 28-страничный цветной буклет, который не оставляет желать лучшего и ярко воссоздает ту эпоху.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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