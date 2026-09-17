Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка
Альбом «Love Classical Music» собрал одни из самых нежных, лиричных и эмоционально захватывающих произведений, когда-либо написанных, предлагая путешествие по классическому репертуару. От оперных интерлюдий до интимных миниатюр для скрипки, виолончели и фортепиано, эта коллекция воспевает музыку, которая обращается непосредственно к душе. Издание на виниле Альбом открывается безмятежным Интермеццо из «Сельской чести» Масканьи, за которым следует сияющая Вариация XVIII из «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова, одного из самых любимых признаний в музыкальной любви. «Медитация» Массне из оперы «Таис» добавляет момент чистой, застывшей красоты. Продолжается программа подборкой поэтических камерных произведений: нежная Колыбельная из соч. 40, выразительная Романса из «5 пьес для скрипки и фортепиано» и проникновенное «Приветствие любви» Элгара. «St?ndchen» Шуберта в лирической транскрипции для виолончели и фортепиано привносит тепло и интимность, а «Вокализ» Рахманинова предлагает парящую, безмолвную мелодию глубоких эмоций. В сборник также вошли трогательные «Романсы» Яначека, очаровательная миниатюра из 4 песен для фортепиано Грига, соч. 8, и элегантная «Соната № 41» ми-бемоль мажор Антонио Солера. Альбом завершает «Liebestraum No. 3» Листа, одно из самых знаковых любовных произведений в классической музыке, «сияющее нежностью и тоской». Вместе эти произведения образуют вневременной портрет классической романтики — музыки красоты, страсти и тихой преданности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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