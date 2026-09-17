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Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chopin: Nocturnes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) - фото 1
  • Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) - фото 2
  • Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chopin: Nocturnes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-flat major, Andante, Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F-sharp minor, Larghetto, Nocturnes, Op. 32: No. 2 in A-flat major, Lento, Nocturnes, Op. 37: No. 2 in G major, Andantino, Nocturnes, Op. 48: No. 1 in C minor, Lento, Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-flat minor, Larghetto, Nocturnes in C-sharp minor, Op. 27: No. 1, Larghetto, Nocturnes, Op. 55: No. 1 in F minor, Andante
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка

«Chopin - Nocturnes» представляет собой великолепную подборку самых поэтичных и проникновенных произведений Шопена в исполнении выдающихся пианистов, которые раскрывают всю выразительную глубину этих вневременных шедевров. Эта коллекция подчеркивает уникальное сочетание лиризма, интроспекции и эмоциональных нюансов ноктюрна — качества, которые делают вклад Шопена в жанр непревзойденным. Издание на виниле Сторона А открывается изящной и плавной интерпретацией любимого Ноктюрна ми-бемоль мажор, соч. 9 № 2, в исполнении Карло Бальзаретти. Далее следует нежный Ноктюрн фа-диез минор, соч. 15 № 2, а Альберто Нонес предлагает утонченные и атмосферные интерпретации Ноктюрнов соч. 32 № 2 и соч. 37 № 2, передавая их поэтическое спокойствие и выразительную теплоту. На стороне Б Джованни Умберто Баттель исполняет два самых глубоких ноктюрна Шопена: драматический Ноктюрн до минор, соч. 48 № 1 и завораживающий Ноктюрн до-диез минор, соч. 27 № 1. Бенедетта Иарделла привносит элегантность и чуткость в Ноктюрн си-бемоль минор, соч. 9 № 1, а Альберто Нонес возвращается с прекрасно исполненным Ноктюрном фа минор, соч. 55 № 1. Вместе эти записи предлагают богатое и проникновенное путешествие по ночному миру Шопена — музыку нежности, тоски и тихого блеска, исполненную с мастерством и преданностью.

Отзывы о товаре Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chopin: Nocturnes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-flat major, Andante, Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F-sharp minor, Larghetto, Nocturnes, Op. 32: No. 2 in A-flat major, Lento, Nocturnes, Op. 37: No. 2 in G major, Andantino, Nocturnes, Op. 48: No. 1 in C minor, Lento, Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-flat minor, Larghetto, Nocturnes in C-sharp minor, Op. 27: No. 1, Larghetto, Nocturnes, Op. 55: No. 1 in F minor, Andante
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
«Chopin - Nocturnes» представляет собой великолепную подборку самых поэтичных и проникновенных произведений Шопена в исполнении выдающихся пианистов, которые раскрывают всю выразительную глубину этих вневременных шедевров. Эта коллекция подчеркивает уникальное сочетание лиризма, интроспекции и эмоциональных нюансов ноктюрна — качества, которые делают вклад Шопена в жанр непревзойденным. Издание на виниле Сторона А открывается изящной и плавной интерпретацией любимого Ноктюрна ми-бемоль мажор, соч. 9 № 2, в исполнении Карло Бальзаретти. Далее следует нежный Ноктюрн фа-диез минор, соч. 15 № 2, а Альберто Нонес предлагает утонченные и атмосферные интерпретации Ноктюрнов соч. 32 № 2 и соч. 37 № 2, передавая их поэтическое спокойствие и выразительную теплоту. На стороне Б Джованни Умберто Баттель исполняет два самых глубоких ноктюрна Шопена: драматический Ноктюрн до минор, соч. 48 № 1 и завораживающий Ноктюрн до-диез минор, соч. 27 № 1. Бенедетта Иарделла привносит элегантность и чуткость в Ноктюрн си-бемоль минор, соч. 9 № 1, а Альберто Нонес возвращается с прекрасно исполненным Ноктюрном фа минор, соч. 55 № 1. Вместе эти записи предлагают богатое и проникновенное путешествие по ночному миру Шопена — музыку нежности, тоски и тихого блеска, исполненную с мастерством и преданностью.
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Отзывы


Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка - стоимость товара 2140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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