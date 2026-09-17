Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка
Сборник «Film Music» объединяет некоторые из самых знаковых и эмоционально мощных тем, когда-либо написанных для экрана, вместе с произведениями, которые обрели новую жизнь благодаря незабываемым кинематографическим моментам. Эта коллекция демонстрирует магию музыки в кино — её способность трогать, возвышать и рассказывать истории без слов. Издание на виниле Альбом начинается с духовной красоты «Gabriel's Oboe» из фильма «Миссия», за которым следуют нежная лирика «Время для нас» из «Ромео и Джульетты». «Nuovo Cinema Paradiso» Эннио Морриконе и мечтательное сияние «Звездной пыли» вызывают ностальгию и кинематографическую романтику, в то время как грандиозная «Вестерн-Сюита» — с темами из «За пригоршню долларов», «За несколько долларов больше», «Однажды на Диком Западе» и «Дак, ты погибаешь!» — передает величие и суровость классического спагетти-вестерна. Классические произведения, которые стали неотделимы от своих кинематографических воплощений, также блистают здесь: сарабанда Генделя из «Barry Lyndon» и «Passa Calle» Боккерини из «Master & Commander» приносят элегантность и исторический колорит. «Story of an Unknown Actor» Шнитке добавляет нотку интроспективной меланхолии, а «On the Nature of Daylight» Макса Рихтера — использованная в «Прибытии» — дарит момент глубокой эмоциональной насыщенности. Коллекция продолжается завораживающей темой из «Крестного отца», спокойным интермеццо из «Cavalleria Rusticana», как в фильме «Бешеный бык», и глубоко трогательной скрипичной темой из «Списка Шиндлера», завершая альбом чувством человечности и размышления. Вместе эти произведения образуют богатое полотно кинематографического звука — музыку, которая определяла сцены, формировала эмоции и оставила неизгладимый след в истории кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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