OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 711425
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
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OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка