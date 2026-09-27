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Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка

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Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка

Знаковые треки из культовых фильмов Квентина Тарантино на виниле!. С «Tarantino Sounds» приготовьтесь к переносу в неподражаемую музыкальную вселенную режиссера — с Диком Дейлом, Джо Тексом, The Coasters, The 5.6.7.8, Ди Кларком, Китом Мэнсфилдом, Джонни Кэшем и другими.

Отзывы о товаре Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Знаковые треки из культовых фильмов Квентина Тарантино на виниле!. С «Tarantino Sounds» приготовьтесь к переносу в неподражаемую музыкальную вселенную режиссера — с Диком Дейлом, Джо Тексом, The Coasters, The 5.6.7.8, Ди Кларком, Китом Мэнсфилдом, Джонни Кэшем и другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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