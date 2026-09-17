Описание товара Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) виниловая пластинка

ВЕРНУТЬСЯ И ПРОДОЛЖАТЬ: ПЕРВЫЙ НОВЫЙ АЛЬБОМ PORCUPINE TREE ЗА 12 ЛЕТ! CLOSURE/CONTINUATION, первая студийная работа легенд прогрессивного рока, увидит свет в июне 2022 года на CD, виниле и в deluxe-форматах Harridan, первый сингл с нового альбома, доступен для прослушивания ЗДЕСЬ 24 июня в продажу поступит CLOSURE/CONTINUATION — новый альбом легендарной группы Porcupine Tree, одного из самых изобретательных и впередсмотрящих коллективов в истории британской рок-музыки. CLOSURE/CONTINUATION станет первой студийной работой группы за 12 лет и включит в себя 7 новых композиций. Альбом увидит свет как в стандартных форматах на CD- (Jewelbox) и виниле, так и в лимитированных изданиях — на двух 180-граммовых пластинках белого цвета и в формате deluxe-бокс-сет, в который войдет стандартное CD-издание, дополнительный диск с инструментальными версиями и тремя бонусными треками, Blu-ray диск со звуком в формате 5.1/Dolby Atmos, а также эксклюзивный арт-бук. Совместно с новостями о скором выходе альбома, группа также представила и первый сингл Harridan, доступный для прослушивания ЗДЕСЬ. Harridan дает идеальное представление для повторного знакомства с поистине уникальным звучанием Porcupine Tree. Это мощное восьмиминутное путешествие, возвещающее о возвращении к активной деятельности совершенно необычной рок-группы. Porcupine Tree о Harridan и CLOSURE/CONTINUATION: «Harridan, как и несколько других новых песен, была в работе вскоре после выхода The Incident в 2009 году. Сначала эти композиции жили на жестком диске в медленно растущем компьютерном файле с пометкой PT2012, который потом переименовывался в PT2015, PT2018 и так далее. Были времена, когда мы даже забывали, что эти треки в принципе существуют — а потом наступала пора, когда они побуждали нас закончить их, чтобы посмотреть, куда они нас приведут. Слушая готовые работы, было ясно, что это не похоже ни на одну из наших работ вне группы. Это объединенная ДНК людей, стоящих за музыкой, означала, что эти треки формируют то, что бесспорно, безошибочно и очевидно является записью Porcupine Tree. Вы услышите, как эта ДНК течет через Harridan». Porcupine Tree — это Стивен Уилсон, Ричард Барбьери и Гэвин Харрисон. Впервые созданная Уилсоном в 1987 году в качестве пространства для экспериментальных записей, которые он делал вне своего синти-поп дуэта No-Man, группа Porcupine Tree в начале 90-х годов превратилась в полноценный коллектив, чтобы продолжить реализацию своих идей как на записи, так и на сцене. С годами Porcupine Tree постоянно развивались. Музыка коллектива переходила от пасторального психоделического рока и эмбиентных электронных саундскейпов к экспериментальному поп-музыке и, в конце концов, — с "шедевром 21 века" In Absentia (Classic Rock) — к собственному уникальному звучанию. Последние альбомы Porcupine Tree без труда объединили все эти жанры и позволили им занять уникальную для них музыкальную вселенную. Porcupine Tree выпустили десять альбомов, начиная с "On The Sunday of Life" 1992 года и заканчивая "The Incident" в 2009 году. Группа взяла творческий перерыв после своего самого большого на тот момент концертного выступления в Королевском Альберт-холле в октябре 2010 года — и теперь они возвращаются, чтобы удивить мир вновь.