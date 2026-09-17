Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 748321
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка
Pale Communion — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде С момента своего основания в Стокгольме в 1990 году Opeth во главе с вокалистом, гитаристом и автором песен Микаэлем Окерфельдтом является одним из самых самобытных коллективов в хард-музыке. Участники группы, выходцы из процветавшей тогда шведской дэт-метал сцены, с момента своих первых записей никогда не позволяли себя отнести к какой-либо стилистической категории или ограничить одним музыкальным жанром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Pale Communion — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде С момента своего основания в Стокгольме в 1990 году Opeth во главе с вокалистом, гитаристом и автором песен Микаэлем Окерфельдтом является одним из самых самобытных коллективов в хард-музыке. Участники группы, выходцы из процветавшей тогда шведской дэт-метал сцены, с момента своих первых записей никогда не позволяли себя отнести к какой-либо стилистической категории или ограничить одним музыкальным жанром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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