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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка

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Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 4
  • Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538613711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness

Отзывы о товаре Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538613711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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