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Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
Death Magic Doom
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) - фото 1
  • Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361227241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
Death Magic Doom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If I Ever Die, Hammer Of Doom, The Bleeding Baroness, Demon Of The Deep, House Of 1000 Voices, Dead Angel, Clouds Of Dementia, My Funeral Dreams, Lucifer Rising (Album Outtake), White God (EP Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка

Candlemass — имя, выкованное во тьме; наследие, построенное на роке. Рождённый в холодных тенях Стокгольма в 1985 году, этот шведский титан эпического дум-метала вот уже почти четыре десятилетия остаётся монолитной силой. В 2025 году Candlemass отмечает 40 лет своего скорбного величия, свидетельствующего об их непоколебимой власти над жанром, который они помогли создать. Их путь начался с шокирующего релиза Epicus Doomicus Metallicus (1986), реквиема, который переопределил традицию тяжёлой музыки, за которым последовал монументальный Nightfall — оба произведения стали священными в анналах дума. Эти альбомы остаются краеугольными камнями жанра, процветающего в отголосках мрачного величия Candlemass. Несмотря на репутацию дум-метала, медленного и сокрушительного, сами Candlemass не собираются сбавлять обороты. Неутомимые и неукротимые, они продолжают штурмовать сцены по всему миру, даря свои возвышенные гимны преданным поклонникам Candlemanias от Токио до Лос-Анджелеса. С победой на шведской «Грэмми» и номинацией на американскую «Грэмми» в 2019 году огонь группы по-прежнему горит с неослабевающей силой. Death Magic Doom первоначально выпущенный в 2009 году, является десятым студийным альбомом Candlemass — шедевром, воплощающим фирменное сочетание громоподобных риффов, мелодичного отчаяния и эпической мощи в одном из самых почитаемых современных релизов группы.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361227241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
Death Magic Doom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If I Ever Die, Hammer Of Doom, The Bleeding Baroness, Demon Of The Deep, House Of 1000 Voices, Dead Angel, Clouds Of Dementia, My Funeral Dreams, Lucifer Rising (Album Outtake), White God (EP Version)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Candlemass — имя, выкованное во тьме; наследие, построенное на роке. Рождённый в холодных тенях Стокгольма в 1985 году, этот шведский титан эпического дум-метала вот уже почти четыре десятилетия остаётся монолитной силой. В 2025 году Candlemass отмечает 40 лет своего скорбного величия, свидетельствующего об их непоколебимой власти над жанром, который они помогли создать. Их путь начался с шокирующего релиза Epicus Doomicus Metallicus (1986), реквиема, который переопределил традицию тяжёлой музыки, за которым последовал монументальный Nightfall — оба произведения стали священными в анналах дума. Эти альбомы остаются краеугольными камнями жанра, процветающего в отголосках мрачного величия Candlemass. Несмотря на репутацию дум-метала, медленного и сокрушительного, сами Candlemass не собираются сбавлять обороты. Неутомимые и неукротимые, они продолжают штурмовать сцены по всему миру, даря свои возвышенные гимны преданным поклонникам Candlemanias от Токио до Лос-Анджелеса. С победой на шведской «Грэмми» и номинацией на американскую «Грэмми» в 2019 году огонь группы по-прежнему горит с неослабевающей силой. Death Magic Doom первоначально выпущенный в 2009 году, является десятым студийным альбомом Candlemass — шедевром, воплощающим фирменное сочетание громоподобных риффов, мелодичного отчаяния и эпической мощи в одном из самых почитаемых современных релизов группы.


Теги товара: Цветной винил
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Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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