Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Candlemass - Death Magic Doom (coloured) (0727361227241) виниловая пластинка
Candlemass — имя, выкованное во тьме; наследие, построенное на роке. Рождённый в холодных тенях Стокгольма в 1985 году, этот шведский титан эпического дум-метала вот уже почти четыре десятилетия остаётся монолитной силой. В 2025 году Candlemass отмечает 40 лет своего скорбного величия, свидетельствующего об их непоколебимой власти над жанром, который они помогли создать. Их путь начался с шокирующего релиза Epicus Doomicus Metallicus (1986), реквиема, который переопределил традицию тяжёлой музыки, за которым последовал монументальный Nightfall — оба произведения стали священными в анналах дума. Эти альбомы остаются краеугольными камнями жанра, процветающего в отголосках мрачного величия Candlemass. Несмотря на репутацию дум-метала, медленного и сокрушительного, сами Candlemass не собираются сбавлять обороты. Неутомимые и неукротимые, они продолжают штурмовать сцены по всему миру, даря свои возвышенные гимны преданным поклонникам Candlemanias от Токио до Лос-Анджелеса. С победой на шведской «Грэмми» и номинацией на американскую «Грэмми» в 2019 году огонь группы по-прежнему горит с неослабевающей силой. Death Magic Doom первоначально выпущенный в 2009 году, является десятым студийным альбомом Candlemass — шедевром, воплощающим фирменное сочетание громоподобных риффов, мелодичного отчаяния и эпической мощи в одном из самых почитаемых современных релизов группы.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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