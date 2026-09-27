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Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка

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Opeth - Still Life (0801056807816) - фото 1
Opeth - Still Life (0801056807816) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Still Life (0801056807816) - фото 1
  • Opeth - Still Life (0801056807816) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748258
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Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056807816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Moor Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face Of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка

Потрясающий концептуальный альбом с выдающимся вокалистом Микаэлем Акерфельдом. Высоко оценен критиками и часто упоминается как самый важный альбом группы. Слаженная работа известного художника Трэвиса Смита.

Отзывы о товаре Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056807816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Moor Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face Of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Потрясающий концептуальный альбом с выдающимся вокалистом Микаэлем Акерфельдом. Высоко оценен критиками и часто упоминается как самый важный альбом группы. Слаженная работа известного художника Трэвиса Смита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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