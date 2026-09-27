Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748258
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056807816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Moor Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face Of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка
Потрясающий концептуальный альбом с выдающимся вокалистом Микаэлем Акерфельдом. Высоко оценен критиками и часто упоминается как самый важный альбом группы. Слаженная работа известного художника Трэвиса Смита.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056807816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Still Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Moor Godhead's Lament, Benighted, Moonlapse Vertigo, Face Of Melinda, Serenity Painted Death, White Cluster
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Потрясающий концептуальный альбом с выдающимся вокалистом Микаэлем Акерфельдом. Высоко оценен критиками и часто упоминается как самый важный альбом группы. Слаженная работа известного художника Трэвиса Смита.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Opeth - Still Life (0801056807816) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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