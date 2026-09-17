Top.Mail.Ru
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.64
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
350
Габариты в сложенном состоянии, мм
1330x412x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.33х0.46х0.07
Вес, кг.
4.46

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия

Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
350
Габариты в сложенном состоянии, мм
1330x412x160
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия - данный товар вы можете купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...