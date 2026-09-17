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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия

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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 1
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 2
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 3
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 4
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 5
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 6
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 7
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 8
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 9
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 1
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 2
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 3
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 4
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 5
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 6
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 7
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 8
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 9
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
413
Габариты в сложенном состоянии, мм
604x435x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х45х16
Вес, кг.
3.26

Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия

Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия

Отзывы о товаре Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
413
Габариты в сложенном состоянии, мм
604x435x160
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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