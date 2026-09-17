Top.Mail.Ru
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 1
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 2
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 3
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 4
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 5
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 6
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 7
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 8
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 1
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 2
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 3
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 4
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 5
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 6
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 7
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 8
  • Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747414
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
390

Описание товара Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533

Стеклодомкраты «Мир Инструмента» — практичное решение для работы со стеклом и другими подходящими поверхностями. Пластиковый корпус делает инструмент удобным в обращении, а грузоподъёмность до 80 кг позволяет уверенно справляться с тяжёлыми задачами. Произведены в России.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Страна производитель
Россия
Описание
Стеклодомкраты «Мир Инструмента» — практичное решение для работы со стеклом и другими подходящими поверхностями. Пластиковый корпус делает инструмент удобным в обращении, а грузоподъёмность до 80 кг позволяет уверенно справляться с тяжёлыми задачами. Произведены в России.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...