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Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204

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Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 1
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 2
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 3
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 4
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 5
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 6
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 7
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 1
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 2
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 3
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 4
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 5
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 6
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 7
  • Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
440

Описание товара Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204

Алюминиевый одинарный стеклодомкрат Matrix 875204 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Двойная рукоятка складывается и надежно фиксирует присоску на поверхности, не повреждая ее. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 50 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
  • Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
  • Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками удобна для перемещения груза.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый одинарный стеклодомкрат Matrix 875204 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Двойная рукоятка складывается и надежно фиксирует присоску на поверхности, не повреждая ее. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 50 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
  • Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
  • Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками удобна для перемещения груза.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1070 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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