Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204
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Характеристики
Описание товара Стеклодомкрат алюминиевый одинарный Matrix 875204
Алюминиевый одинарный стеклодомкрат Matrix 875204 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Двойная рукоятка складывается и надежно фиксирует присоску на поверхности, не повреждая ее. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 50 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
- Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками удобна для перемещения груза.
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Алюминиевый одинарный стеклодомкрат Matrix 875204 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Двойная рукоятка складывается и надежно фиксирует присоску на поверхности, не повреждая ее. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 50 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
- Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками удобна для перемещения груза.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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