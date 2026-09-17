Ручка-переноска для гипсокартона и стекла СИБРТЕХ 87531
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Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Грузоподъемность, кг
80
Комплектация
Переноска для гипсокартона - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 747413
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
ABS-пластик
Грузоподъемность, кг
80
Комплектация
Переноска для гипсокартона - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х7
Вес, г.
380
Описание товара Ручка-переноска для гипсокартона и стекла СИБРТЕХ 87531
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Сибртех 87531 используется для перемещения вручную крупногабаритных гипсокартонных листов, фанеры и других листовых материалов в одиночку. Будет полезна во время строительных, ремонтных и погрузо-разгрузочных работ.
Преимущества
- Прочность — переноска для гипсокартона изготовлена из ударопрочного ABS-пластика и выдерживает вес 80 кг.
- Удобный хват — ручка имеет противоскользящее покрытие и надежно лежит в руке.
- Комфортность использования — конструкция ручки-переноски позволяет надежно зафиксировать листы материала, которые затем легко можно переместить, придерживая свободной рукой.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
ABS-пластик
Грузоподъемность, кг
80
Комплектация
Переноска для гипсокартона - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Сибртех 87531 используется для перемещения вручную крупногабаритных гипсокартонных листов, фанеры и других листовых материалов в одиночку. Будет полезна во время строительных, ремонтных и погрузо-разгрузочных работ.
Преимущества
- Прочность — переноска для гипсокартона изготовлена из ударопрочного ABS-пластика и выдерживает вес 80 кг.
- Удобный хват — ручка имеет противоскользящее покрытие и надежно лежит в руке.
- Комфортность использования — конструкция ручки-переноски позволяет надежно зафиксировать листы материала, которые затем легко можно переместить, придерживая свободной рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ручка-переноска для гипсокартона и стекла СИБРТЕХ 87531 - данный товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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