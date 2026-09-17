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Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156

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Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 1
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 2
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 3
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 4
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 5
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 6
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 1
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 2
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 3
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 4
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 5
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 6
  • Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х9
Вес, г.
860

Описание товара Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156

Тройной пластиковый стеклодомкрат Sparta 875156 — устройство для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других гладких материалов. Три вакуумные присоски имеют зажимы, которые бережно, но крепко фиксируют их на поверхности. Стеклодомкрат будет полезен во время ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и надежность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол рассчитаны на длительное использование.
  • Эффективное применение — 3 присоски для переноски стекла позволяют длительное время удерживать груз весом до 120 кг.
  • Комфорт в работе — эргономичную рукоятку удобно держать в руках во время перемещения предметов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тройной пластиковый стеклодомкрат Sparta 875156 — устройство для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других гладких материалов. Три вакуумные присоски имеют зажимы, которые бережно, но крепко фиксируют их на поверхности. Стеклодомкрат будет полезен во время ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и надежность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол рассчитаны на длительное использование.
  • Эффективное применение — 3 присоски для переноски стекла позволяют длительное время удерживать груз весом до 120 кг.
  • Комфорт в работе — эргономичную рукоятку удобно держать в руках во время перемещения предметов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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