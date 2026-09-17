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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик

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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для строительных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 5
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х10х10
Вес, г.
370

Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик

Миксер Сибртех 84952 длиной 450 мм, с рабочей частью диаметром 100 мм и шестигранным хвостовиком 9 мм, устанавливается на электроинструмент и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
  • Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в трехкулачковом патроне инструмента.



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Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Миксер Сибртех 84952 длиной 450 мм, с рабочей частью диаметром 100 мм и шестигранным хвостовиком 9 мм, устанавливается на электроинструмент и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
  • Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в трехкулачковом патроне инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84952, 100х9х450мм, шестигранный хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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