Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, для песчано-гравийных смесей
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 747239
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
350 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х10х10
Вес, г.
360
Описание товара Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, для песчано-гравийных смесей
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, для песчано-гравийных смесей
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Бренд
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, для песчано-гравийных смесей
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, для песчано-гравийных смесей - по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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