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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто

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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 1
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 2
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 1
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 2
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х8х8
Вес, г.
290

Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто

Предназначен для приготовления лакокрасочных материалов, сухих строительных смей и гипса.Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в электроинструменте.Конструкция насадки-миксера обеспечивает перемешивание смеси в направлении снизу вверх, благодаря чему материалы состава равномерно распределяются.



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Отзывы о товаре Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для приготовления лакокрасочных материалов, сухих строительных смей и гипса.Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в электроинструменте.Конструкция насадки-миксера обеспечивает перемешивание смеси в направлении снизу вверх, благодаря чему материалы состава равномерно распределяются.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848447, 80 х 400 мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 340 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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