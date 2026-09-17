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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей

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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х8х6
Вес, г.
280

Описание товара Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей

Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей



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Отзывы о товаре Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84807, D 60 мм, L 400 мм, для песчано-гравийных смесей – стоимость товара 300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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