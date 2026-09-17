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Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой

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Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 1
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 2
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 3
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 4
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 5
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
280
Ширина, мм
40
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 1
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 2
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 3
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 4
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 5
  • Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, мм
280
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х4
Вес, г.
130

Описание товара Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой

Металлическая шестирядная щетка Sparta 748685 с пластмассовой ручкой используется для обработки металлических, деревянных и других поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия. Пучки проволоки расположены в 6 рядов, что обеспечивает эффективность зачистки. Щетина надежно закреплена в основании и не выпадает во время работы. Щетка будет полезна во время проведения строительных, ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Долговечность — фосфатированная проволока устойчива к коррозии.
  • Надежность — корпус выполнен из прочного пластика.
  • Эргономичность — полипропиленовая ручка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, мм
280
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлическая шестирядная щетка Sparta 748685 с пластмассовой ручкой используется для обработки металлических, деревянных и других поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия. Пучки проволоки расположены в 6 рядов, что обеспечивает эффективность зачистки. Щетина надежно закреплена в основании и не выпадает во время работы. Щетка будет полезна во время проведения строительных, ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Долговечность — фосфатированная проволока устойчива к коррозии.
  • Надежность — корпус выполнен из прочного пластика.
  • Эргономичность — полипропиленовая ручка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой – стоимость товара 280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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