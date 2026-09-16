Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 706733
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260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Китай
Дополнительно
шаг зуба 2.5 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
172x3x53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
18
Описание товара Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)
Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Китай
Дополнительно
шаг зуба 2.5 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
172x3x53
Страна производитель
Китай
Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)