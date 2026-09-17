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Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo

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Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 1
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 2
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 3
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 4
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 5
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х3
Вес, г.
940

Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo

Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72999 диаметром 180 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72999 диаметром 180 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная Matrix 72999, 180 мм, Turbo - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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