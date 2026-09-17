Пильный диск по алюминию DENZEL 733777, ф190 х 30 мм, 64 зубьев
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по алюминию DENZEL 733777, ф190 х 30 мм, 64 зубьев
Пильный диск Denzel 733777 диаметром 190 x 30 мм, с 64 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 30/20 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.
Преимущества
- Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
- Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
- Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
- Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск Denzel 733777 диаметром 190 x 30 мм, с 64 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 30/20 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.
Преимущества
- Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
- Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
- Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
- Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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