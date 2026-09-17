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Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт.

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Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 1
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 2
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 3
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 4
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 5
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 6
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 7
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 8
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 9
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 10
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 11
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 12
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 13
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для реноваторов
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 6 шт
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 1
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 2
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 3
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 4
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 5
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 6
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 7
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 8
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 9
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 10
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 11
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 12
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 13
  • Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт.
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь, сталь биметаллическая, сталь инструментальная
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 6 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х2
Вес, г.
270

Описание товара Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт.

Набор для МФИ Denzel 782406 содержит 6 наиболее распространенных насадок для работ по дереву, металлу и пластику. Режущие оснастки устанавливается на МФИ для резки труб и профилей, выборки пазов, вырезания проемов и др. работ. Высококачественный набор рассчитан на профессиональное использование в ходе строительных работ.

Преимущества

  • Повышенный ресурс насадок обеспечивает за счет качественных материалов изготовления — высокоуглеродистой инструментальной стали и биметалл.
  • На насадки нанесена миллиметровая рабочая шкала для контроля глубины реза и точной работы.
  • Универсальная посадка позволяет устанавливать каждую из оснасток на большинство МФИ.
  • Насадки легко отличить друг от друга, т.к. имеется четкая маркировка с указанием характеристик.



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Отзывы о товаре Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь, сталь биметаллическая, сталь инструментальная
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 6 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор для МФИ Denzel 782406 содержит 6 наиболее распространенных насадок для работ по дереву, металлу и пластику. Режущие оснастки устанавливается на МФИ для резки труб и профилей, выборки пазов, вырезания проемов и др. работ. Высококачественный набор рассчитан на профессиональное использование в ходе строительных работ.

Преимущества

  • Повышенный ресурс насадок обеспечивает за счет качественных материалов изготовления — высокоуглеродистой инструментальной стали и биметалл.
  • На насадки нанесена миллиметровая рабочая шкала для контроля глубины реза и точной работы.
  • Универсальная посадка позволяет устанавливать каждую из оснасток на большинство МФИ.
  • Насадки легко отличить друг от друга, т.к. имеется четкая маркировка с указанием характеристик.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782406, 6 шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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