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Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание

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Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 1
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 2
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 3
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 4
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 5
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание

Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73159, ф200 х 25,4 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на плиткорез или УШМ (болгарку) с посадочным диаметром 25,4 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.



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Отзывы о товаре Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73159, ф200 х 25,4 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на плиткорез или УШМ (болгарку) с посадочным диаметром 25,4 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный сплошной DENZEL 73159, супертонкий, 200 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание - по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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